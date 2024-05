Benevento 5 - De Crescenzo ancora in giallorosso | Qui mi sento a casa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl GG Team Wear5 comunica di aver trovato l’accordo con Davide Deanche per la stagione 2024/2025. Il numero sei, autore di quindici reti nell’annata appena conclusa, resta quindi al PalaTedeschi pure nella massima serie. “Felicissimo di questo rinnovo – esordisce De.- Qui ami, ho conosciuto persone fantastiche. E’ stata una stagione magnifica dove nessuno si aspettava un finale del genere, abbiamo realizzato qualcosa di veramente importante. E sono davvero felice per la società e per la città che meritano ampiamente questo palcoscenico”. “Sappiamo che la prossima annata sarà complicata – conclude il numero sei – ma ci faremo trovare pronti. Personalmente devo ringraziare ...