Belen Rodriguez rinuncia un programma televisivo da concorrente? L’indiscrezione 

(Di mercoledì 15 maggio 2024)pronta are a “Ballando con le stelle”? Ecco cosa è emerso dall’ultima indiscrezionecon entusiasmo e grinta la nota showgirl e conduttrice televisiva ha sorpreso tutti i suoi fan e follower con un meraviglioso annuncio: la sua prima linea di make-up dal nome “Rebeya”. Giorno dopo giorno ha preso vita questa nuova avventura dopo aver lanciato il brand di abbigliamento “Hinnominate” insieme ai suoi fratelli Cecilia e Jeremias. La tanto amatasi vocifera ormai da diversi mesi che potrebbe far parte del cast della prossima edizione di “Ballando con le stelle” condotto come sempre da Milly Carlucci. Qualcosa sta cambiando nelle ultime ore? Leggi anche –> Daniele Radini Tedeschi lancia una sottile frecciatina ad una naufraga Non farà parte ...

La showgirl è stata fotografata in compagnia di Angelo Edoardo Galvano , ingegnere trentaquattrenne già presentato in famiglia. Potrebbe essere lui ad accompagnarla al matrimonio della sorella Cecilia con Ignazio Moser, il prossimo 30 giugno

C'è un nuovo amore nel cuore di Belén Rodriguez Ecco chi sarebbe il fidanzato - C'è un nuovo amore nel cuore di Belén rodriguez Ecco chi sarebbe il fidanzato - belen, il nuovo fidanzato Angelo Edoardo ha l'ok di mamma: "Ha superato il test" (fallito da Elio) Sembra che stavolta belen voglia fare tutto per bene, e abbia deciso di far legare i suoi genitori e ...

La Rai perde i super vip: Fedez dà buca a Cattelan, Belen dice no a Ballando con le stelle - La Rai perde i super vip: Fedez dà buca a Cattelan, belen dice no a Ballando con le stelle - Rai comincia ad organizzare i prossimi programmi in partenza, ma tra rifiuti e voci infondate, tutti i grandi ospiti delle prossime stagioni non sono pervenuti ...

Ballando con le Stelle 2024, «Milly Carlucci ad un passo dall'arruolare una storica ex velina» (sarebbe la prima in 19 anni). Poi la decisione di Belen - Ballando con le Stelle 2024, «Milly Carlucci ad un passo dall'arruolare una storica ex velina» (sarebbe la prima in 19 anni). Poi la decisione di belen - La produzione di Ballando con le Stelle 2024 è già a caccia dei ballerini che formeranno il prossimo cast della trasmissione ...