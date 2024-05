Belen Rodriguez protegge gelosamente il suo nuovo amore | nessuna esposizione sui social e rispetto della privacy

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sarà che ilfidanzato è assolutamente lontano dal mondo dello showbusiness italiano, sarà che stavolta ilè diverso e fatto di piccoli gesti, ma sarà anche che la voglia di ritagliarsi un momento diè diventato impellente anche per chi, come lei, ha sempre vissuto tutto – o quasi – sotto le luci dei riflettori.sembra fare sul serio con ilfidanzato Angelo Edoardo Galvano, ingegnere ed esperto di tecnologie sostenibili e all’avanguardia. Il settimanale Chi ha paparazzato la coppia mentre entrava ed usciva dal palazzo dove vive la sorella di, Cecilia. L’occasione è stata la visione tutti in famigliapuntata di “Celebrity Hunted” di Prime Video, dove le due sorelle ...