Belen Rodriguez paparazzata col nuovo amore | chi è Angelo Edoardo Galvano

Belen Rodriguez volta pagina con Angelo Galvano, il dettaglio che sorprende: "Ha conquistato tutti" - belen Rodriguez volta pagina con Angelo Galvano, il dettaglio che sorprende: "Ha conquistato tutti" - Un noto settimanale ha pubblicato una paparazzata che vede Angelo Galvano, nuova fiamma di belen Rodriguez, entrare a far parte ufficialmente della famiglia di lei.

Belen Rodriguez e il nuovo fidanzato Angelo Edoardo: "Ha superato il test suoceri", Elio invece no - belen Rodriguez e il nuovo fidanzato Angelo Edoardo: "Ha superato il test suoceri", Elio invece no - Sembra che stavolta belen voglia fare tutto per bene e abbia deciso di far legare i suoi genitori e il suo ragazzo. Intanto continua a nasconderlo dai fotografi ...

Belen Rodriguez trova l’amore in Angelo Edoardo Galvano: un ingegnere lontano dal mondo dello spettacolo - belen Rodriguez trova l’amore in Angelo Edoardo Galvano: un ingegnere lontano dal mondo dello spettacolo - Angelo Edoardo Galvano, nato in Sicilia e cresciuto in una famiglia di ingegneri, ha sempre avuto una passione per la scienza e la tecnologia. Dopo essersi laureato in Ingegneria Energetica presso l’U ...