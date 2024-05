Batterie ad acqua | contengono molta più energia delle celle al litio

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di mercoledì 15 maggio 2024)adsono oggetto di studio di un team di scienziati cinesi che le ritengono molto più sicure ed efficienti dal punto di vista energetico rispetto allealnon acquose “altamente infiammabili”. La ricerca nel settoreè quanto più intesa che mai visto il momento storico che stiamo vivendo verso una transazione ecologica e mobilità sostenibile guidata proprio dalla Cina. L’ambito di studi è molto ampio, scienziati in tutto il mondo stanno cercando la migliore soluzione per la realizzazione diestremamente efficienti, ecologiche, economiche, sicure e che si adattino alle diverse esigenze di utilizzo: dagli smartphone alle automobili. Come ha fatto la Cina a dominare il mercatoauto ...