Basket - Virtus Bologna e Brescia hanno il primo match-point in gara-3 dei playoff di Serie A Olimpia Milano-Trento e Venezia-Reggio Emilia ancora in parità

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Giorno di riposo per i2024 dellaA di, con le otto squadre impegnate nella post-season che scenderanno in campo tra domani giovedì 16 e venerdì 17 maggio per le gare-3 dei quarti di finale a campi invertiti rispetto alle prime due partite. Andiamo a presentare brevemente cosa ci attende. Partiamo da chi ha già a disposizione ilper chiudere la pratica e volare in semifinale ovvero lae la Germani. I bolognesirispettato ampiamente il pronostico ed il fattore campo nelle due sfide disputate alla Segafredo Arena contro la Bertram Tortona, con i piemontesi chiamati ad una reazione immediata di fronte al proprio pubblico se vogliono allungare la ...

"Cara Vigor, avete nelle vostre mani una grande responsabilità. Magara per alcuni di voi è solamente una partita di basket , ma per noi Esordienti è una gara che parla di futuro. Mi raccomando, contiamo su di voi, lottate fino alla fine, fatelo ...

Il LIVE in diretta di Venezia-Schio , sfida valida come gara-1 della finale playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . Sarà il derby veneto ad assegnare il titolo di squadra campione d’Italia, tra due squadre che hanno già dominato la ...

NBA Playoff - LeBron James alla gara dei Cavaliers: tanto rumore per nulla - NBA playoff - LeBron James alla gara dei Cavaliers: tanto rumore per nulla - Il giocatore dei Los Angeles Lakers LeBron James, che potrebbe diventare unrestricted free agent una volta terminata la stagione in corso, è stato avvistato nel suo stato natale ...

QF 3 Reggio Emilia-Venezia, Priftis:”partita difficile, ma assieme al nostro pubblico ci giocheremo le nostre chances” - QF 3 Reggio Emilia-Venezia, Priftis:”partita difficile, ma assieme al nostro pubblico ci giocheremo le nostre chances” - Così coach Dimitris Priftis ha presentato il match: “Prima di tutto siamo davvero contenti e grati di aver riportato i playoff al PalaBigi dopo sette anni ...

BASKET- PLAY OFF GARA 3 – Il prepartita di Coach Banchi - basket- PLAY OFF GARA 3 – Il prepartita di Coach Banchi - 15 Maggio 2024 - Bertram Derthona Tortona vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, giovedì 16 maggio ore 20.45 Palaenergica Paolo Ferraris (Casale Monferrato). - Renonews.it ...