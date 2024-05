Basket Under 17 Bieffe batte anche gli insulti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ille offese. Partita che ha rischiato la sospensione per. E, specie nel settore giovanile, non è una bella notizia. E’ accaduto a Porcari, nella gara17 tra le gialloblu e il Poggibonsi. Match sin dall’inizio nelle mani delle ragazze porcaresi di coach Simona Querci. Dopo l’intervallo lungo la partita diventa tesa, gliche arrivano dalla tribuna inducono l’arbitro a chiedere al coach ospite di andare a moderare l’atteggiamento dei propri sostenitori. Uno strascico che si ripercuotesul parquet, ma che non impedisce alle gialloblu di mantenere il controllo della partita e di allungare decisamente nell’ultimo quarto fino al +40 finale (68-28). Adesso l’17 è attesa all’ultima sfida, sabato 25 maggio, ...