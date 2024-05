Basket serie A2 Subito venduti oltre mille biglietti per domenica

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Èboom di tagliandi staccati nel primo giorno di prevendita per la semifinale contro Trieste. In appena quattro ore, nella mattinata di ieri, sono statiaddirittura1.000per gara1 in programmaalle 18 all’Unieuro Arena. Numeri davvero eclatanti, anche visti i giorni che ancora mancano al match. Basti pensare, in, che in occasione di gara1 contro Vigevano i presenti erano stati ‘appena’ 3.376: un traguardo che potrà facilmente essere superato. La prevendita, fra l’altro, è aperta di fatto ininterrottamente fino alla palla a due di gara1 e poi sino alle ore 20.30 di martedì per gara2. È possibile acquistare ipresso tutti i punti vendita Vivaticket e alla sede del club, aperta fino a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle ...

Il sole ha appena subito la più forte eruzione del suo ciclo attuale, ecco la sua potenza - Il sole ha appena subito la più forte eruzione del suo ciclo attuale, ecco la sua potenza - La nostra stella ha appena emesso il più forte brillamento solare del suo ciclo attuale, iniziato nel corso del 2019 e che si concluderà fra diversi anni.

Garanzie e nuove leve sostengono l’asta da Sotheby’s - Garanzie e nuove leve sostengono l’asta da Sotheby’s - I due cataloghi hanno realizzato con 48 su 52 lotti offerti 267,3 milioni di dollari, entro la stima bassa. The Now è stato molto seguito dagli speculatori, interessati alle giovani artiste, il second ...

Compra la barca, subito appiedato: "Me l’hanno venduta con l’inganno. Un pezzetto è sotto sequestro" - Compra la barca, subito appiedato: "Me l’hanno venduta con l’inganno. Un pezzetto è sotto sequestro" - La singolare disavventura di Valerio Curti: si è ritrovato con un dispositivo per le vele di provenienza furtiva e il tribunale dopo oltre un anno dall’acquisto (180mila euro) ancora non dà il via lib ...