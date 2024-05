Basket | qui Mens Sana Tognazzi | La sfida sarà tostissima Dobbiamo puntare sul ritmo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) È già tempo di gara2 al PalaOrlandi tra Costone e(palla a due alle 21, diretta tv su Canale3 e SienaTv, maxischermo al PalaEstra). In casa biancoverde Vittorio(foto) ha presentato lapartendo dall’analisi della prima gara. "Ci siamo preparati nel migliore dei modi al secondo atto della finale – ha detto la guardia numero 42 – come del resto lo eravamo già in gara1.una partitacome lo è stata quella di domenica con i nostri avversari che faranno valere il loro grande talento per la categoria. Noi dovremo provare a metterla anche stavolta in termini diperché abbiamo visto che può essere un piccolo elemento di difficoltà per loro. Se vogliamo provare a replicare la buona prova di domenica scorsa...