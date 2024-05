Basket - i vincitori degli LBA Awards 2024 | Belinelli MV - Mannion miglior italiano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tramite i propri canali ufficiali, la Legaha comunicato iLBA, dedicati ai protagonisti della regular season della Serie A 2023/. Di seguito l’elenco completi dei, votati in una prima fase da un panel composto da media, tutti i giocatori dei 16 club della Serie A insieme ai capo allenatori e a un dirigente per ogni squadra, e in una seconda da fan ed appassionati. ‘DINO MENEGHIN TROPHY’ MVP: MARCO(Virtus Segafredo Bologna) con il 14.7% BEST ITA OF THE YEAR: NICCOLÒ(Openjobmetis Varese) BEST UNDER 22 OF THE YEAR: MOUHAMED FAYE (UNAHOTELS Reggio Emilia) BEST DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: JOHN PETRUCELLI (Germani Brescia) SIXTH MAN OF THE YEAR: C.J. MASSINBURG (Germani ...