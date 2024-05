Basket donne Serie B Robbiano a testa alta nei playout

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Subito ailche, in gara-1 dei, ha espugnato il campo di Broni con il punteggio di 69-51. "Abbiamo disputato la nostra migliore partita di quest’anno, partendo forte e restando in controllo per quaranta minuti – l’analisi di coach Marco Fumagalli –. Causa infortuni abbiamo avuto una rotazione di sette giocatrici e tutte hanno dato l’anima per centrare la vittoria. Broni, sapendo che nelle ultime gare di regular season avevamo fatto fatica, pensava che avrebbe avuto vita facile, ma così non è stato per meriti nostri". Tanto che "abbiamo concluso l’incontro con quattro giocatrici in doppia cifra, in particolare siamo stati trascinati dalla top scorer Marra, che ha segnato 20 punti. Sotto i tabelloni abbiamo lottato con grinta, tenendoalle valide lunghe del Broni. Ora ...

