Basket donne Serie A2 Il Giussano della coach Moky | Voglio velocità e generosità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Per prendere il posto del pluridecorato Aldo Corno,ha messo al timonesquadra Monica Stazzonelli. Dopo una carriera da giocatrice, l’allenatrice classe ’68 ha dimostrato di essere una fuoriclasse anche seduta in panchina, cogliendo risultati lusinghieri soprattutto nei settori giovanili in giro per l’Italia. Contattata a fine campionato dal presidente Ettore Colico, Stazzonelli ha subito accettato la proposta. "Dami avevano già chiamato l’anno scorso per chiedermi se volevo affiancare Aldo Corno – spiegaStazzonelli –, ma avevo già trattato la conferma all’Ororosa di Bergamo. Qualcosa però era scattato e, questa volta, ho accettato con entusiasmo. Ho a disposizione maggio e giugno per prendere contatto con la squadra in allenamento e guardare i video delle partite ...