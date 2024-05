Basket 3×3 | Italia - parte la caccia a Parigi 2024 Il Preolimpico di Debrecen vale quattro giorni di viatico

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tre, forse anche. Sono inei quali l’femminile andrà adel pass per le Olimpiadi di. Ildi3×3 prende le mosse a, in Ungheria, dove già tre anni fa le azzurre riuscirono a mettere in piedi un’impresa battendo le padrone di casa asecondi dalla fine della finale. Il sistema stavolta è diverso: 16 squadre, 3 pass per la Francia di cui due dalle semifinali e uno dal match tra le perdenti delle stesse.i gironi, daappunto, di scena dal 16 al 18, con le fasi finali riservate al 19. Di seguito i gironi: DONNE Pool A: Germania, Polonia, Ucraina, TunisiaPool B: Canada, Lituania, Cechia, CilePool C: ...

Il 2 Luglio comincerà il cammino dell’Italia nel Preolimpico di Basket a San Juan in Porto Rico e per quel giorno uno tra Drew Eubanks e Donte DiVincenzo potrebbe far parte del gruppo azzurro. Non si sa ancora nulla sulle vicende burocratiche dei ...

Partita di appello per il Cmc che questa sera (ore 21) torna sotto la torre di Pisa per Gara-due dei playout di Serie C contro il Cus. Dopo il ko di sabato (72-69) in gara-uno, i biancocelesti di coach Michele Bertieri sono costretti a vincere ...

A Perugia il Final Event Jr. NBA FIP Under 13 Championship 2024 (foto+video) - A Perugia il Final Event Jr. NBA FIP Under 13 Championship 2024 (foto+video) - Sono partiti in 13.000. Per il Final Event di Perugia (6-8 giugno) saranno poco più di 200. Sono i giovani cestisti che in Italia hanno disputato in questa stagione sportiva la Jr. NBA FIP Under 13 Ch ...

