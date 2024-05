Baronissi - spaccio di droga | arrestato 32enne

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che nella notte del 15 maggio, a, i Carabinieri dell’ Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno, in flagranza di reato, undel posto per “detenzione ai fini didi sostanza stupefacente”. Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dellodi sostanze stupefacenti, procedevano alla perquisizione dell’indagato rinvenendo nella sua disponibilità sostanza stupefacente del tipo hashish e crack per un peso complessivo di 2,36 grammi circa. I successivi controlli estesi all’abitazione ...