Bari - le escort 16enni ricattate con foto intime | Con i clienti negli orari di scuola

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sono almeno tre le ragazzine minorenni coinvolte nel giro di prostituzione trae Barletta. Secondo la ricostruzione della procura il racket era gestito da quattro donne (le Squad Girls) a loro volta complici di due uomini. Sei persone sono finite in carcere, duehanno ricevuto misure di restrizione della libertà personale. Altre due ragazzine coinvolte sono ancora da individuare. L’ordinanza di custodia cautelare del giudice Giuseppe Ronzino racconta le «modalità imprenditoriali raffinate» con cui veniva gestito il business. E riporta le parole delle giovani, che descrivono nei verbali come sono entrate nel giro e come funzionava la selezione della clientela e i “servizi” forniti agli uomini che arrivavano a pagarle anche 500 euro per ogni prestazione. Il primo appuntamento «Probabilmente il primo giorno che andammo ...