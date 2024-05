BARBARA LUNA torna con L’ARMADIO ACCANTO ALLA FINESTRA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Dal 17 maggio 2024 sarà sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “”, il nuovo singolo di. Ritroviamo l’artista genovese dopo l’uscita del precedente singolo, a febbraio, quando abbiamo realizzato un’intervista scritta in occasione dell’uscita di “A me ricordi il tempo”, un singolo dedicatomadre per descrivere cosa prova per lei. Andiamo, ora, a conoscere di più sul nuovo singolo che esce venerdì 17 maggio, dal titolo “”, che segna l’inizio di una nuova forma di canto dell’artista. Il nuovo singolo diè “...