Bambino travolto e ucciso da un camion | l’autista condannato a 3 anni e 4 mesi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’imputato dovrà versare 500mila euro di provvisionale ai genitori del, il piccolo Richard, 11all’epoca dei fatti. Incidente Voghera,– ilcorrieredellacittà.com Il piccolo stava attraversando un incrocio in sella alla sua bici, quando fuda un’autocisterna e morì sotto gli occhi del fratello maggiore. Il tribunale di Pavia hal’automobilista che nell’ottobre del 2021 travolse e uccise undi 11con un’autocisterna. La condanna comminata all’imputato è di tree quattrodi reclusione per omicidio stradale. L’incidente risale al 2 ottobre 2021 a Voghera, quando l’autocisterna guidata dal 52enne della provincia di Alessandria travolse il ...

