(Di mercoledì 15 maggio 2024) Richard Camellini è morto il 2 ottobre del 2021 a 11. Ilè statoda un'autocisterna a Voghera, mentre in sella alla suastava attraversando...

Si lotta per fare sopravvivere un bambino di 12 anni . E’ la vittima dell’ennesimo Incidente stradale. Quello avvenuto sulla A9, in direzione Milano, all’altezza di Fino Mornasco. Il bambino era, con la madre e la sorella 16enne, a bordo della ...

Voghera (Pavia) – Incidente al luna park nella tarda serata di ieri, venerdì 10 maggio, a Voghera . Per cause ancora da chiarire uno dei due pali che sostiene la coda da afferrare alla giostra dei seggiolini ha ceduto improvvisamente ed è caduto ...

peggiorano le condizioni del bambino di undici anni che è rimasto gravemente ferito nell' Incidente sull'autostrada A9 avvenuto il 10 maggio scorso in provincia di Como.Continua a leggere

Bambino di 11 anni in bicicletta travolto e ucciso da un camion: l'autista condannato a 3 anni e 4 mesi - bambino di 11 anni in bicicletta travolto e ucciso da un camion: l'autista condannato a 3 anni e 4 mesi - Richard Camellini è morto il 2 ottobre del 2021 a 11 anni. Il bambino è stato travolto e ucciso da un'autocisterna a Voghera, mentre in sella alla sua bicicletta stava ...

Madonna di Fatima spiegata ai bambini - Madonna di Fatima spiegata ai bambini - La storia della Madonna di Fatima spiegata ai bambini in modo semplice, dalle apparizioni al miracolo del sole, ai segreti ...

4 luoghi comuni sui lupi da sfatare - 4 luoghi comuni sui lupi da sfatare - I lupi suscitano sia ammirazione che odio. E, in molti casi, alcuni radicati luoghi comuni possono portare a malintesi più ampi. Ecco, secondo gli scienziati, alcuni miti da sfatare che li riguardano.