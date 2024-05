Bambina di 3 anni muore annegata nella vasca di casa | ha aperto da sola il rubinetto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Si chiamava Iris-Mae Aubrey ladi appena treche è mortada bagno della suain Galles. Sono in corso indagini per accertare se i suoi genitori siano responsabili di quanto accaduto per averla lasciata.Leggi anche: Orrore in un parco. Uccise madre e amica per rapire unadi 10 mesi. Cosa è successo Come è morta la: la ricostruzione dei fatti Iris-Mae è stata infatti lasciatanel bagno diper 25 minuti. Durante questo periodo di tempo, lahaper gioco ildellain cui i genitori le stavano facendo il bagno, finendo per annegare. La mamma Chelsea ha trovato la ...