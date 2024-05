Ballando con le stelle - in arrivo Melissa Satta e passo indietro su Belen Rodriguez?

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La nuova edizione dicon lesi sta avvicinando sempre di più. Lo storico talent con i vip condotto da Milly Carlucci su Rai 1 appassiona sempre una grande fetta di pubblico. Pubblico che non vede l’ora di scoprire chi saranno i nuovi protagonisti a scendere in pista. E proprio di questo vogliamo parlarvi oggi. Scopriamone di più qui di seguito.con le, ci sarà? Da come si legge su DavideMaggio, sembra che tra i prossimi concorrenti dicon lepotrebbe arrivare anche. Un’anticipazione che se confermata farebbe arrivare la ex velina di Striscia direttamente sulla pista da ballo della Rai. A proposito di ciò, infatti, la...

