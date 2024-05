Ballando con le Stelle - Belen dice no a Milly | chi ci sarà al suo posto

(Di mercoledì 15 maggio 2024)Rodriguez nontra i concorrenti della nuova edizione dicon le, in partenza su Rai1 il prossimo autunno. Dopo una lunga trattative la soubrette argentina avrebbe deciso di rifiutare la proposta diCarlucci, che l'avrebbe corteggiata parecchio. La conduttrice non si sarebbe persa d'animo e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe cominciato una serie di trattative con un altro volto molto noto dello showbiz italiano.Rodriguez nontra i concorrenti dicon leDi una presunta partecipazione diRodriguez acon le2024 si parla ormai da tempo: la diretta interessata non ha mai proferito parola sulla vicenda, ...

Stando a una recente indiscrezione sembra proprio che Belen Rodriguez e Nina Moric non saranno nel cast di Ballando con le stelle L'articolo Ballando con le stelle , smentita la partecipazione di due concorrenti date per certe : l’indiscrezione ...

Ballando con le Stelle 2024, «Milly Carlucci a un passo dall'arruolare una storica ex velina» (sarebbe la prima in 19 anni). L'indiscrezione - ballando con le stelle 2024, «Milly Carlucci a un passo dall'arruolare una storica ex velina» (sarebbe la prima in 19 anni). L'indiscrezione - La produzione di ballando con le stelle è già a caccia dei ballerini che formeranno il prossimo cast della trasmissione che tornerà ...

Fabrizio Corona attacca la Lucarelli: "Finti giornalisti influencer che scrivono libri per raccattare due soldi" - Fabrizio Corona attacca la Lucarelli: "Finti giornalisti influencer che scrivono libri per raccattare due soldi" - Attraverso un post Instagram Corona ha punzecchiato Selvaggia Lucarelli, che ha da poco pubblicato il suo ultimo libro sui Ferragnez ...

Ballando con le stelle, Milly prepara il colpaccio: "Non Belen ma...". Chi sta corteggiando - ballando con le stelle, Milly prepara il colpaccio: "Non Belen ma...". Chi sta corteggiando - I motori di ballando con le stelle si sono accesi. La regina della danza Milly Carlucci ha dato il via alla ricerca dei nuovi vip. Già da ...