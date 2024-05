BALLANDO CON LE STELLE | BELEN DÀ FORFAIT - MELISSA SATTA DICE SÌ A MILLY CARLUCCI

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Inizia a prendere corpo il cast dicon le2024. La nuova edizione è attesa da ottobre fino a ridosso della Vigilia di Natale su Rai1 con. Tra i nomi che si rincorrevano da settimane c’era quello diRodriguez. Lo showgirl argentina avrebbe datoa trattative ormai concluse, svela Davide Maggio. Non risulta invece il nome di Nina Moric, era solo un rumor. Scenderà in pista invece la brava e bellache avrebbe detto un chiaro sì all’invito della. L'articolo proviene da BUBINO.

Colpaccio in arrivo per Ballando con le stelle . Milly Carlucci starebbe per ricevere il sì da una concorrente che farebbe parlare molto di sé. Se dovesse firmare, il suo nome entrerebbe nella storia del programma Rai perché mai in 19 anni era stato ...

Siamo a metà maggio, ma gli autori di Ballando con le Stelle stanno già cercando ballerini per la nuova edizione. L’ipotesi BigMama resta sempre aperta, mentre sarebbero da escludere dalla lista delle ipotetiche concorrenti sia Belen Rodriguez che ...

Ballando con le stelle 2024: salta Belen Rodriguez, arriva Melissa Satta - ballando con le stelle 2024: salta Belen Rodriguez, arriva Melissa Satta - Circolava una voce: che Belen Rodriguez potesse tornare in onda nientemeno che a ballando con le stelle dove Milly Carlucci l’avrebbe accolta a braccia aperte dato che ha bisogno come il pane, ogni an ...

"Melissa Satta ad un passo da Ballando con le Stelle" - "Melissa Satta ad un passo da ballando con le stelle" - "Milly Carlucci è ad un passo dall’arruolare Melissa Satta per la prossima edizione di ballando con le stelle - si legge sul blog - Sarebbe la prima Velina a partecipare in 19 edizioni di ballando con ...

Melissa Satta sempre più in intimità con Carlo Gussalli Beretta (e intanto vola verso Ballando con le Stelle) - Melissa Satta sempre più in intimità con Carlo Gussalli Beretta (e intanto vola verso ballando con le stelle) - Secondo il settimanale Chi ci sarebbe “più di un’amicizia” per l’ex velina dopo la rottura con Berrettini: Milly Carlucci a un passo dall’arruolarla su Rai 1 ...