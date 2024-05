Ballando con le Stelle 2024 - Belen Rodriguez e Nina Moric non faranno parte del cast | l’indiscrezione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Continuano i rumor sulla prossima edizione dicon le, lo show di punta del sabato sera di Rai Uno, che tornerà in onda a partire dal prossimo autunno con la conduzione di Milly Carlucci. Mentre infatti la presentatrice è impegnata con il nuovo show L’Acchiappatalenti, sul fronte del talent show danzante si inizia a pensare a quali personaggi famosi potrebbero entrare a fardeldella prossima edizione. Se da un lato sembra quasi certa la presenza di Melissa Satta neldella nuova edizione del programma, al contrariosembrerebbe essere sempre più lontana dalla firma del contratto, come riportato dal portale DavideMaggio:non balla più. La showgirl argentina era prossima ...

Siamo a metà maggio, ma gli autori di Ballando con le Stelle stanno già cercando ballerini per la nuova edizione. L’ipotesi BigMama resta sempre aperta, mentre sarebbero da escludere dalla lista delle ipotetiche concorrenti sia Belen Rodriguez che ...

Stando a una recente indiscrezione sembra proprio che Belen Rodriguez e Nina Moric non saranno nel cast di Ballando con le stelle L'articolo Ballando con le stelle , smentita la partecipazione di due concorrenti date per certe : l’indiscrezione ...

"Melissa Satta ad un passo da Ballando con le Stelle" - "Melissa Satta ad un passo da ballando con le stelle" - "Milly Carlucci è ad un passo dall’arruolare Melissa Satta per la prossima edizione di ballando con le stelle - si legge sul blog - Sarebbe la prima Velina a partecipare in 19 edizioni di ballando con ...

Icardi al Como: l’ex Inter può tornare in Serie A, la trattativa - Icardi al Como: l’ex Inter può tornare in Serie A, la trattativa - Mauro Icardi nel mirino del Como. Il club dei lariani è pronto a piazzare il colpaccio per la Serie A. La trattativa.

Melissa Satta sempre più in intimità con Carlo Gussalli Beretta (e intanto vola verso Ballando con le Stelle) - Melissa Satta sempre più in intimità con Carlo Gussalli Beretta (e intanto vola verso ballando con le stelle) - Secondo il settimanale Chi ci sarebbe “più di un’amicizia” per l’ex velina dopo la rottura con Berrettini: Milly Carlucci a un passo dall’arruolarla su Rai 1 ...