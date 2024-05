Back office per settore estero

(Di mercoledì 15 maggio 2024)commerciale, 1 posto Sede di lavoro: Cinisello Balsamo. Codice offerta Afolmet: 78472. Contratto: determinato/indeterminato, full time 40 ore. La risorsa, in appoggio come seconda figura dell’ufficio commerciale, si occuperà di ordini e fatture pro forma. Retribuzione: Ral 25/28.000 euro. Per info: Afolmet.it

Operatore front-office al Patronato Acli - Operatore front-office al Patronato Acli - Il Patronato A.C.L.I. di Forlì-Cesena cerca impiegato/a front-office con esperienza amministrativa e contabile, interesse per previdenza e assistenza. Contratto part-time a Cesena. Candidature tramite ...

Codeway Expo da domani alla Fiera di Roma un focus sulle aziende che si occupano di cooperazione - Codeway Expo da domani alla Fiera di Roma un focus sulle aziende che si occupano di cooperazione - facendo il punto su come liberare il potenziale del settore privato nel promuovere lo sviluppo. A partire dalle 11, sarà il momento del “Procurement’s Pitch”, un forum esclusivo realizzato e sostenuto ...