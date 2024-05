Baccini | Così Fiumicino continua a crescere dimostrando di non essere una dependance dell?aeroporto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 maggio 2024) (Adnkronos) –: ?Il porto commerciale rappresenta un?altra tappa della crescita costante dicome città. Eravamo considerati come unadell?aeroporto dima stiamodimolto di più tra BluEconomy e Green Economy. Grazie all?impegno di Ministero dei Trasporti e Autorità Portuale e della nostra città, metteremo in sicurezza tutta la flotta dei pescherecci e parte della cantieristica. Un work in progress molto importante. Stiamo sistemando tutti i problemi del demanio marittimo e abitativo.conta 24 chilometri di costa, siamo quasi 90.000 persone, insomma una città in pieno sviluppo e sono contento di aver ricevuto tante personalità importanti nella città che rappresento? Ha spiegato Mario ...