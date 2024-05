Baccin | Alvarez e Retegui potevano essere dell’Inter! Vi spiego

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Prosegue l’intervista di, che spiega come l’Inter si sta muovendo a livello di calciomercato. Il vice direttore sportivo, su Sky Sport 24, ricorda quando siprendere. LA GESTIONE – Dopo la prima partevista, Darioguarda come l’Inter definisce il suo progetto di scouting: «L’organizzazione del lavoro, principalmente. Abbiamo degli osservatori che lavorano, guidati principalmente da Piero Ausilio e da me. Seguiamo tutti i campionati del mondo, live e dal video. Abbiamo una fitta rete di conoscenze che ci permettono di arrivare prima degli altri. Cerchiamo diprotagonisti su tutte le parti del mondo, poi a volte si riesce e altre no». LA RICERCA DEGLI OBIETTIVI –parla dei mercati che ...