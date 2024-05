Azione presenta una proposta sul conflitto di interesse tra mercato e politica

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ieri alla Camera Carlo Calenda e alcuni dirigenti di punta di(il capogruppo alla Camera Matteo Richetti, la vicepresidente Elena Bonetti e il responsabile giustizia Enrico Costa) hannoto un disegno di legge delega per la revisione delle norme in materia di finanziamento privato dell’attività. Nelrlo, il leader diha rivendicato il dovere del legislatore di intervenire «su un baco del sistema normativo che disciplina il rapporto tra imprese e» e che da una parte autorizza, ad esempio, un concessionario a finanziare il vertice dell’autoritào amministrativa concedente e dall’altra parte, proprio a partire da questo irrisoltodi, giustifica il sospetto di ...

Sono in corso i lavori della commissione Affari sociali della Camera per la definizione di linee guida ministeriali sui percorsi di Affermazione di genere delle persone trans gender, con particolare attenzione ai trattamenti medici sui minori. Vi ...

Sembra che neanche l’inchiesta sulla presunta corruzione in Liguria, in cui il trojan ha avuto un ruolo determinante, sia riuscita a scalfire la granitica convinzione di parte della politica sulla necessità di limitare tale strumento investigativo. ...

