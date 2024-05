Avvocato indagato per sfruttamento della prostituzione | ha messo in contatto una maitresse con una giovane

Così il legale di Piero Fassino , accusato del furto di un profumo da 130 euro al duty free dell'aeroporto di Fiumicino : "Come difesa non abbiamo ancora ricevuto gli atti, quando li riceveremo valuteremo come procedere".Continua a leggere

Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppe Cruciani ha espresso la sua solidarietà a Domenico Scarcella, ex finanziere di 85 anni che ha reagito all’aggressione di due ladri sparando con la pistola che teneva sotto il cuscino. “Ha dormito per ...

Abusi a una tredicenne, indagato professore delle medie - Abusi a una tredicenne, indagato professore delle medie - La denuncia del padre della giovane: sul cellulare della figlia le chat con l'uomo. Dalle testimonianze raccolte dal Pm le molestie nei bagni e nelle aule vuote della scuola. Il docente è stato sospes ...

Come l’indagine su Fedez potrebbe incidere sulla separazione con Chiara Ferragni - Come l’indagine su Fedez potrebbe incidere sulla separazione con Chiara Ferragni - Ora che Fedez è ufficialmente indagato, fatta salva la diversosa presunzione di non colpevolezza, ci si può iniziare a interrogare su alcuni aspetti ...