Maxi rissa a Napoli, in 30 accerchiano e picchiano due stranieri: «Hanno molestato una ragazzina». Salvati dal linciaggio - Maxi rissa a Napoli, in 30 accerchiano e picchiano due stranieri: «Hanno molestato una ragazzina». Salvati dal linciaggio - Momenti di tensione in corso Vittorio Emanuele, a Napoli, dove nel pomeriggio gli agenti della polizia locale sono intervenuti insieme a quelli della polizia di Stato per la segnalazione di una maxi..

“Avete molestato una ragazzina”: in due rischiano il linciaggio. L’ipotesi di un equivoco - “Avete molestato una ragazzina”: in due rischiano il linciaggio. L’ipotesi di un equivoco - Hanno tentato di aggredire due ragazzi stranieri convinti che avessero molestato una ragazzina: momenti di tensione a Napoli, dove un gruppo di una trentina di persone ha rischiato di linciare due ...