Autobus contro camion | otto morti e quaranta feriti

(Di mercoledì 15 maggio 2024) È tragico il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella contea di Marion, in Florida, negli Stati Uniti. Proprio qui, unche trasportava lavoratori agricoli si è scontrato con une poi è finito fuori strada, appoggiandosi su un fianco: sono morte almenopersone e ci sono una quarantina didei quali in condizioni gravi. A bordo dell’, in totale, c’erano 53 persone, dirette verso una fattoria di Dunnellon, nel Nord est del Paese.Leggi anche: Il video dell’incidente tra due aerei durante un’esibizione in volo: la manovra dei piloti evita il peggio L’incidente è avvenuto a una settantina di chilometri dalla città di Gainesville, sulla Statale 40, strada a due corsie: secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, il ...

I nuovi obiettivi imporranno il ricambio in pochi anni. Saliranno i costi e i pericoli, visto che i mezzi a batteria pesano di più. Eppure il settore inquina meno delle centrali a carbone tedesche, aperte per il no al nucleare. Continua a leggere

