(Di mercoledì 15 maggio 2024) Brescia – Cinquein carcere, due ai domiciliari e tre sottoposte a obbligo di firma. Sono i numeri di Luxuria, l’inchiesta che ha sgominato una presunta associazione per furti di, moto e furgoni - poi da rivendere, cannibalizzati, sotto banco - ricettazione e riciclaggio, con base in un’officina di Flero, sotto sequestro con uno sfasciacarrozze di Torbole, quattro appartamenti, a Brescia e Bovezzo, e un camper. Ma anche un’attività di sfruttamento della, florida da un quindicennio. In cella, Diego Maffolini, 56enne di Iseo, Roberto Linetti, 58 anni, di Brescia, Giovanna Minelli, 58enne di Cazzago, Albert Meshi, 40enne dell’Albania, e Abdelkir Okhita, 46enne del Marocco. Ai domiciliari Lara Belleri, 54enne di Lumezzane, Rosalinda Lorini, 76enne di Brescia. L’indagine, condotta dalla pm Claudia Moregola e ...

I vagoni di un treno merci sono deragliati oggi nella regione russa di Volgograd "a causa dell'intervento di persone non autorizzate", rendono noto le Ferrovie del Volga citate dall'agenzia di stampa Tass. "A seguito dell'intervento di persone non ...

Auto rubate e prostituzione. Dieci persone in manette. Indagato un noto penalista - auto rubate e prostituzione. Dieci persone in manette. Indagato un noto penalista - Cinque persone in carcere, due ai domiciliari e tre sottoposte a obbligo di firma. Luxuria, l’inchiesta che ha sgominato una presunta associazione per furti e ricettazione.

Matteo Falcinelli, lo studente arrestato a Miami torna in Italia entro il fine settimana: «Voglio terminare gli studi negli Usa» - Matteo Falcinelli, lo studente arrestato a Miami torna in Italia entro il fine settimana: «Voglio terminare gli studi negli Usa» - Ancora stiamo cercando i voli, probabilmente entro la fine della settimana rientrerò in Italia. Lo ha detto Matteo Falcinelli, il 25enne legato e malmenato dalla polizia di Miami ...

Lo sbarco delle auto cinesi in Italia (quanto costano), arrivano nubifragi con allerta arancione e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - Lo sbarco delle auto cinesi in Italia (quanto costano), arrivano nubifragi con allerta arancione e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - ARRIVANO LE auto CINESI. L'unico produttore automobilistico in Italia ... Una nuova strage nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza. Almeno 36 persone sono morte in due raid israeliani, ...