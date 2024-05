Auto in fiamme con bambino dentro - tragedia sfiorata a Mondragone

Fermo - otto auto in fiamme nella notte e tanto lavoro per i vigili del fuoco. Gli incendi a Fermo e Porto Sant?Elpidio. Il primo incendi o verso mezzanotte a Fermo , zona Seminario, dove ben...

Roghi nella notte: otto auto danneggiate nel Fermano - Roghi nella notte: otto auto danneggiate nel Fermano - FERMO - Indagini in corso da parte dei carabinieri per risalire alla natura degli incendi divampati nella notte appena trascorsa tra Fermo e Porto Sant’Elpidio. Due roghi nell’arco di mezz’ora hanno d ...

Otto auto in fiamme nella notte tra Fermo e Porto Sant’Elpidio. Incendi forse dolosi - Otto auto in fiamme nella notte tra Fermo e Porto Sant’Elpidio. Incendi forse dolosi - FERMO. Otto auto danneggiate dalle fiamme nel corso della nottata appena trascorsa, tra Fermo e Porto Sant’Elpidio. Due incendi che si sono verificati nell’arco di circa mezz’ora e sui quali ora sono ...

Auto esplode in pieno centro, paura tra i residenti - auto esplode in pieno centro, paura tra i residenti - MONDRAGONE. Un boato e poi le fiamme. Paura oggi, in via Como a Mondragone, dove un’auto, intorno alle 13.30 nella traversa do via Tarcagnota, pare di proprietà di un bulgaro, è esplosa. Le fiamme, su ...