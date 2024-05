Auto elettrica - il governo non sa dove trovare i soldi delle accise

Lo dicono i numeri: ad aprile le vetture alla spina (BEV) sono al palo con una quota di mercato in Italia del 2,3% mentre in Europa a marzo 2024 la quota è scesa al 13% rispetto al 13,9% dello stesso mese del 2023. Il consumatore non sta ...

Stellantis e Leapmotor: le auto cinesi arrivano in Italia - Stellantis e Leapmotor: le auto cinesi arrivano in Italia - Stellantis produrrà in Italia le auto elettriche della cinese Leapmotor. Un annuncio che arriva a distanza di soli 7 mesi dall’accordo vincolante tra Stellantis e Leapmotor. Una… Leggi ...

L'Italia è attrattiva per brand produttori auto elettriche - L'Italia è attrattiva per brand produttori auto elettriche - Il New Brand Observatory, giunto alla seconda edizione, è una mappatura ed uno studio dettagliato dei nuovi marchi che si apprestano ad entrare in Italia o in Europa con una gamma a propulsione elettr ...

Opel conferma: dal 2025 solo nuovi modelli elettrici - Opel conferma: dal 2025 solo nuovi modelli elettrici - Nonostante il mercato delle elettriche non cresca come previsto, Opel non cambierà la strategia di elettrificazione ...