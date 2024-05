Autisti esperti con patente C per mezzi compattatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Coop. Sociale di Forlì cerca trecondi tipo C per la conduzione diin attività di supporto al servizio raccolta rifiuti porta a porta. È indispensabile essere in possesso della Carta di qualificazione del conducente e del mezzo proprio. Gradita l’esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, con orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì con turni dalle 4 alle 12 e scarichi agli impianti e dalle 12 alle 20. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 17 maggio, cliccando sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.