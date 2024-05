Aumenti Telepass | le nuove tariffe e le possibili alternative

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ci sono alcuni cambiamenti in arrivo per quanto riguarda tutti gli automobilisti che sono abbonati al servizio. Come forse molti avranno letto, infatti, a partire dal 1° luglio 2024 sono previsti dei rincari per quanto riguarda i canoni del notissimo servizio di telepedaggio, rincari che sono relativi alle varie formule proposte (Pay Per Use, Base e Plus). Dal momento che la questione riguarda un numero decisamente importante di automobilisti – sono infatti circa 7 milioni gli abbonati al servizio – entriamo maggiormente nei dettagli fornendo anche alcune indicazioni sulle. 1° luglio: scattano glidei canoniCome già accennato, a partire dal mese di luglio saranno in vigore lerelativamente alle ...

Nel settore dei pedaggi autostradali, Telepass ha rappresentato per lungo tempo la soluzione preferenziale per molti automobilisti, grazie alla sua comodità e alla quali tà dei servizi offerti. Va però detto che, per via della liberalizzazione, il ...

