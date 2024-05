Attenzione alla truffa INPS Comunica | l’SMS esca che sta ingannando tutti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La nuovache arriva per SMS ai cittadini italiani, si tratta dell’: ecco il messaggio a cui dovete stare attenti. Lache arriva per SMS agli italiani – Ilcorrieredellacitta.comUna nuovasta comparendo sui cellulari degli italiani, che questa volta ricevono un messaggioldino rinominato “”. I criminali si spacciano per l’ente previdenziale pubblico, inviando al telefono una piattaforma per raccogliere dati sensibili (nome e cognome, documenti, carte di credito) e utilizzarli in maniera illecita. In questo giornale scriviamo l’ennesimo caso diattraverso SMS o email, dove i messaggi fraudolenti utilizzando i brand di PosteItaliane, ...