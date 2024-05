Attentatore Fico | contro sua politica

Spari contro il premier slovacco Fico, è in fin di vita - Spari contro il premier slovacco fico, è in fin di vita - Il premier slovacco Robert fico è bilico tra la vita e la morte per i colpi di pistola che gli ha sparato un 71enne colpendolo anche all'addome mentre era in una cittadina del centro della Slovacchia.

Robert Fico, cosa è successo Perché l'attentatore ha sparato Il movente politico e la precedente aggressione. Il figlio: «Un cortocircuito» - Robert fico, cosa è successo Perché l'attentatore ha sparato Il movente politico e la precedente aggressione. Il figlio: «Un cortocircuito» - Alle 14.30 di oggi il primo ministro slovacco Robert fico è stato ferito all'addome da un uomo, un pensionato di 71 anni, che sparato dopo una riunione del governo slovacco in ...

Da Kennedy ad Abe e Fico, i leader vittime di attacchi e attentati - Da Kennedy ad Abe e fico, i leader vittime di attacchi e attentati - L'attentato al primo ministro slovacco Robert fico, ferito in una sparatoria e portato in ospedale in gravi condizioni, è solo l'ultimo in ordine di tempo di ...