Attentato contro il premier slovacco Robert Fico | è in condizioni stabili

Robert Fico, perché l'attentatore ha sparato Ecco cosa sappiamo. Il figlio: «Non ha votato per lui, forse un cortocircuito» - Robert Fico, perché l'attentatore ha sparato Ecco cosa sappiamo. Il figlio: «Non ha votato per lui, forse un cortocircuito» - Robert Fico, attentato al premier slovacco: ferito da tre colpi di pistola. «Lotta tra vita e morte, operato all'addome». Fermato un 71enne Filorusso, contro le armi a Kiev e l'ingresso dell'Ucraina ...

Gli spari che sconvolgono l'Europa. “Robo, vieni qui!” e il premier slovacco Fico ora è tra la vita e la morte - Gli spari che sconvolgono l'Europa. “Robo, vieni qui!” e il premier slovacco Fico ora è tra la vita e la morte - "La notizia del vile attentato al premier Robert Fico mi sconvolge profondamente ... alla Nato e all’occidente, contro i migranti e gli ucraini, che definisce “fascisti”, amico di Putin, ma anche di ...

Spari contro il premier slovacco Fico, è in fin di vita - Spari contro il premier slovacco Fico, è in fin di vita - Il premier slovacco Robert Fico è bilico tra la vita e la morte per i colpi di pistola che gli ha sparato un 71enne colpendolo anche all'addome mentre era in una cittadina del centro della Slovacchia.