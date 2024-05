Attentato al premier slovacco - Robert Fico in condizioni molto gravi | l' attentatore è un poeta 71enne di sinistra

Il premier slovacco Robert Fico è bilico tra la vita e la morte per i colpi di pistola che gli ha sparato un 71enne colpendolo anche all'addome mentre era in una cittadina del centro della...

Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito in una sparatoria al termine di una riunione del governo nella città di Handlova

Attentato al premier slovacco Robert Fico, è in pericolo di vita - Attentato al premier slovacco Robert Fico, è in pericolo di vita - ROMA (ITALPRESS) – Il primo ministro slovacco Robert Fico è in pericolo di vita dopo essere stato colpito da alcuni spari all’addome. L’attentato, secondo quanto riportano i media slovacchi, è avvenut ...

Attentato a Fico, il primo ministro slovacco è tra la vita e la morte - Attentato a Fico, il primo ministro slovacco è tra la vita e la morte - Secondo i media slovacchi le condizioni del premier Fico sono molto gravi. Fermato l’aggressore, è un noto scrittore di 71 anni Un responsabile del partito Smer del premier slovacco ha confermato al ...

Attentato Robert Fico, il messaggio di Mattarella: «Criminale e insensato gesto, grave per Ue» - Attentato Robert Fico, il messaggio di Mattarella: «Criminale e insensato gesto, grave per Ue» - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio per condannare l'attentato al premier slovacco Robert Fico.