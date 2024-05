Attentato al premier slovacco Robert Fico - il ministro della Difesa | È in gravi condizioni Arrestato l’attentatore – Il video

(Di mercoledì 15 maggio 2024) È ancora in pericolo di vita, ilferito da almeno 3-4 colpi di arma da fuoco mentre salutava la folla all’esterno di un centro culturale comunale a Handlova, vicino a Bratislava. IlKali?ák, in una conferenza stampa fuori dall’ospedale di Banská Bystrica, ha dichiarato cheè in«straordinariamente» e che chirurghi e personale sanitario stanno lottando per salvare la vita al, che ha subito «traumi» e lesioni interne a causa dei colpi di pistola. «La sua situazione è grave, al momento non abbiamo buone notizie e riponiamo la nostra speranza nelle mani dei medici specialisti ...

