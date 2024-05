Attentato al premier slovacco Robert Fico | è in sala operatoria

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Bratislava, 15 maggio 2024 – Il primo ministroè stato ferito in una sparatoria al termine di una riunione del governo nella città di Handlova. Lo riportano i media slovacchi spiegando che il, ferito mentre si trovava all’esterno e stava salutando la folla, è stato trasferito in ospedale. L’aggressore è stato fermato. Sempre secondo i media, ilè stato colpito al petto e all’addome. Ilsi opera Le condizioni di, vittima di un tentato assassinio, sono considerate molto serie, ma il“al momento sarebbe fuori pericolo“. Lo riferiscono fonti citate dal portalePluska.sk, secondo le quali il ...

Attentato al premier slovacco Fico: l’aggressore viene bloccato a terra – Video - Attentato al premier slovacco Fico: l’aggressore viene bloccato a terra – Video - "Robo, vieni qui!" Avrebbe gridato l'attentatore a Robert Fico prima di fare fuoco. Lo riferisce il sito del quotidiano slovacco Pravda. L’autore del gesto, di cui non si conosce ancora l'identità, è ...

Meloni, profondo sconcerto per il vile attentato a Fico - Meloni, profondo sconcerto per il vile attentato a Fico - (ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Ho appreso con profondo sconcerto la notizia del vile attentato al Primo Ministro slovacco Robert Fico. Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e l'amico popolo sl ...

