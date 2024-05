Attentato al premier slovacco Fico | sparati diversi colpi di arma da fuoco

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il primo ministroRobertè stato ferito in un drammaticoandato in scena al termine di una riunione del governo nella città di Handlova, vicino a Bratislava. Secondo quanto riportato dai media slovacchi,sarebbe statoto con una pistola mentre si trovava all’esterno e stava salutando la folla, e successivamente è stato trasportato in ospedale. L’aggressore è stato arrestato. Al momento non sono state diffuse notizie sulle sue condizioni di salute. Robertè una figura politica di grande rilievo e al contempo controversa nella storia moderna della Slovacchia. La sua carriera politica come parlamentare è iniziata a soli ventotto anni nel 1992, quando era entrato a far parte della sinistra che tentava di raccogliere l’eredità del partito comunista. ...