Attentato al premier slovacco Fico | Pericolo di vita Gli spari dopo la riunione di governo

(Di mercoledì 15 maggio 2024)a Handlova, vicino a Bratislava: il primo ministroRobertè stato ferito da diversi colpi di pistola, è indi. L'aggressore è stato fermato, sarebbe un uomo di 71 anni. I fatti al termine di unadel. Il, colpito mentre stava salutando la folla, è stato trasferito in ospedale. Il politico 59enneè stato ferito al petto e allo stomaco con tre-quattro colp. L'aggressione è avvenuta alla fine di unadelad Hadlova. Secondo quanto riferito dal quotidiano locale Dennik,è uscito a salutare la folla quando sono stati sparati dei colpi d'arma da fuoco. Ilè stato trasferito in un ospedale di Bratislava ...

Slovacchia: attentato a Robert Fico, in pericolo di vita - Slovacchia: attentato a Robert fico, in pericolo di vita - Robert fico, primo ministro della Slovacchia, è stato ferito gravemente in un attentato e lotta in ospedale fra la vita e la morte. Robert fico ha vinto le elezioni ad ottobre scorso, contro i pronost ...

Attentato al premier slovacco Fico: l’aggressore viene bloccato a terra – Video - Attentato al premier slovacco fico: l’aggressore viene bloccato a terra – Video - "Robo, vieni qui!" Avrebbe gridato l'attentatore a Robert fico prima di fare fuoco. Lo riferisce il sito del quotidiano slovacco Pravda. L’autore del gesto, di cui non si conosce ancora l'identità, è ...

Meloni, profondo sconcerto per il vile attentato a Fico - Meloni, profondo sconcerto per il vile attentato a fico - (ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Ho appreso con profondo sconcerto la notizia del vile attentato al Primo Ministro slovacco Robert fico. Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e l'amico popolo sl ...