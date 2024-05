Attentato a Robert Fico - gli spari contro il premier slovacco – Video

(Adnkronos) – I media slovacchi hanno identificato in JC Bra?, un pensionato di 71 anni con la passione per la poesia, l'uomo che oggi ha sparato al primo ministro slovacco Robert Fico . L'arma utilizzata era denunciata legalmente, scrive il ...

Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito in una sparatoria al termine di una riunione del governo nella città di Handlova. Lo riportano i media slovacchi spiegando che il...

Attentato al premier slovacco Robert Fico, è in pericolo di vita - attentato al premier slovacco robert Fico, è in pericolo di vita - ROMA (ITALPRESS) – Il primo ministro slovacco robert Fico è in pericolo di vita dopo essere stato colpito da alcuni spari all’addome. L’attentato, secondo quanto riportano i media slovacchi, è avvenut ...

Meloni, profondo sconcerto per il vile attentato a Fico - Meloni, profondo sconcerto per il vile attentato a Fico - "Ho appreso con profondo sconcerto la notizia del vile attentato al Primo Ministro slovacco robert Fico. Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e l'amico popolo slovacco". Lo dichiara la ...

Fico, il premier slovacco vicino a Orban. Rieletto 7 mesi fa, freddo con Kiev e contro le sanzioni a Mosca - Fico, il premier slovacco vicino a Orban. Rieletto 7 mesi fa, freddo con Kiev e contro le sanzioni a Mosca - robert Fico, il premier slovaccovittima di un grave attentato a colpi di arma da fuoco , è tornato alla guida del Paese da meno di un anno, da ...