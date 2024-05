Attentato a Robert Fico - chi è l’uomo che ha sparato al premier slovacco

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Lotta tra la vita e la morte, il primo ministro della Slovacchia che nel pomeriggio di mercoledì 15 maggio è rimasto vittima di unad Handlova, vicino a Bratislava. Mentre si trovava all’esterno di un centro culturale comunale, un uomo dalla folla avrebbe attirato la sua attenzione prima di parargli contro 3 o 4 volte, finché polizia e addetti alla sicurezza non sono riusciti a immobilizzarlo. Secondo i media locali, il sospetto si chiama Juraj Cintula, un uomo di 71 anni ormai in pensione, scrittore ed ex vigilante, residente a Levice, circa 150 chilometri a est di Bratislava. Il quotidiano online Aktuality.sk cita il figlio delche avrebbe negato l’indiscrezione secondo la quale il padre sarebbe stato un paziente psichiatrico: «Non ho idea delle intenzioni di mio padre, dei suoi piani o ...

