Attentato a Robert Fico - chi è il premier della Slovacchia

(Adnkronos) – Il premier della Slovacchia , Robert Fico , in pericolo di vita dopo un Attentato : un uomo ha aperto il fuoco e ferito grave mente il primo ministro, che aveva appena partecipato a una riunione del governo nella città di Handlova. ...

(Adnkronos) – I media slovacchi hanno identificato in JC Bra?, un pensionato di 71 anni con la passione per la poesia, l'uomo che oggi ha sparato al primo ministro slovacco Robert Fico . L'arma utilizzata era denunciata legalmente, scrive il ...

