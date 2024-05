Attentato a Fico - l’Europa si stringe alla Slovacchia Meloni | vile attacco a democrazia e libertà

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) I leader europei, sconvolti per il brutaleal premier slovacco, condannando quanto accaduto, esprimono tutti profondo sconcerto e apprensione per il primo ministro raggiunto da più proiettili che lo hanno ferito al petto, allo stomaco e a un braccio, e che versa in gravi condizioni. Tanto che, sul profilo Facebook del leader di Bratislava si legge: «Gli hanno sparato più volte ed è attualmente in pericolo di vita. In questo momento viene trasportato in elicottero a Banská Bystrica, perché ci vorrebbe troppo tempo per arrivare a Bratislava» ed è richiesta una procedura d’urgenza. E ancora: «Le prossime ore saranno decisive».al premier: vicini al primo ministro e al popolo slovacco Tra i primi a esprimere vicinanza al premier, la nostra ...