ATP Roma - Fritz contro Zverev nel quarto di finale più atteso Tabilo e Zhan - sfida tra outsider

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Giornata di quarti diagli Internazionali 2024 di. La parte alta del tabellone maschile terrà banco. Due, quindi, le sfide ad andare in scena e che delineeranno i nomi di due dei quattro semifinalisti. Indubbiamente, tra i giocatori presenti, Alexanderè quello che ha il peso specifico maggiore: n.5 del mondo, 10 finali al livello Masters1000 e cinque affermazioni, tra cui quella dinel 2018Dominic Thiem. Messo alle spalle il bruttissimo infortunio alla caviglia del Roland Garros 2022, Sascha ha fatto vedere nel corso di questo torneo una grande solidità, specialmente con il fondamentale del servizio. Spesso con la battuta si è tolto dai guai il teutonico e, nello stesso tempo, con il rovescio sa far male come pochi. Il dritto, invece, continua a essere il suo punto ...

Su un "Pietrangeli" da sold out, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno centrato le semifinali nel tabellone del doppio agli Internazionali d’Italia femminili. Nei quarti le due azzurre si sono imposte per 6-3 5-7 10-5, in un’ora e tre quarti di ...

Finale di Coppa Italia a Roma: come cambia la viabilità, Olimpico blindato - finale di Coppa Italia a roma: come cambia la viabilità, Olimpico blindato - Ci siamo. Alle 21, allo stadio Olimpico di roma, andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Ovviamente, ci sarà massima attenzione sul fronte della sicurezza ma non solo. Il Com ...

