ATP Roma 2024 | Tabilo continua la sua favola - batte Zhang ed è in semifinale

(Di mercoledì 15 maggio 2024)ladi Alejandroagli Internazionali d’Italia. Dopo la clamorosa vittoria con Novak Djokovic, il tennista cileno non si è più fermato ed oggi ha conquistato l’accesso alla sua primadella carriera in un Masters 1000. Il numero 32 della classifica mondiale ha sconfitto in due set il cinese Zhizhencon il punteggio di 6-3 6-4 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco. Un risultato che va a certificare davvero la miglior stagione della carriera per il 26enne cileno, che ha un record di venticinque vittorie e nove sconfitte nel, che lo posizionano addirittura al dodicesimo posto della Race ATP davanti anche a Djokovic, che è solamente tredicesimo. Tornando al match odierno,ha ottenuto tantissimo con ...