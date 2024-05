Atletica - Zaynab Dosso ghepardo fulmineo | accarezza il muro degli 11 - straripante record italiano dei 100!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 15 maggio 2024)corre sempre più veloce e al Meeting di Savona è entrata ufficialmente in una nuova dimensione in campo internazionale. Dopo essersi espressa in 11.12 sotto il diluvio in batteria e aver migliorato di due centesimi ilche condivideva con Manuela Levorato, la velocista emiliana ha tuonato un superbo 11.02 in finale (su pista asciutta, nel frattempo la pioggia era cessata) con 0,9 m/s di vento favorevole e ha tolto addirittura un decimo al primato nazionale. La 24enne ha così avvicinato la barrieraundici secondi e ormai è nell’eccellenza planetaria, quella odierna è la quindicesima prestazione mondiale stagionale (la seconda europea, alle spalle del 10.98 della britannica Daryll Neita). Con un riscontro del genere potrà puntare a un ruolo da assoluta protagonista agli ...